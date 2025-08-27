Giriş / Abone Ol
Erdoğan imzaladı: Bitlis Eren Üniversitesi'nde tıp fakültesi kuruldu

Cumhurbaşkanı kararıyla Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması Resmi Gazete’de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda üniversite, tıp alanında eğitim verecek.

Kaynak: ANKA
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30. maddesi uyarınca alındı.

Bu kararla birlikte, Bitlis Eren Üniversitesi, tıp alanında eğitim verecek.

