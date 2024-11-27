Erdoğan imzaladı: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı ile bazı illerde afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; Amasya, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş ve Nevşehir'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından; Karaköprü-Hilvan, Akkuyu 380-Selvili, Hacıhıdırlar RES TM-Denizli RES TM Enerji İletim Hattı Projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından; Manisa'nın Gördes ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların içme suyu projesi kapsamında acele kamulaştırılması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından; Gümüşhane, Ordu, Kayseri ve Trabzon illerinde meydana gelen bazı afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AKGÖL DOĞAL SİT ALANI, KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Akgöl Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

İSTİSNA ORANI YÜZDE 50 OLARAK BELİRLENDİ

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca uygulanacak istisna oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATI VERGİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesinde yer alan tablonun "Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)" başlıklı sütununda belirtilen "8" ibaresi "0" olarak değiştirildi.