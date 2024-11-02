Erdoğan imzaladı: Divriği, 50. Milli Park alanı ilan edildi

Sivas’ın Divriği ilçesi Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye’nin 50. Milli Parkı ilan edildi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, UNESCO tarafından Türkiye’de ilk kültür mirası listesine alınan Divriği Ulucami ve Darüşşifası başta olmak üzere 200’den fazla tescilli eseri sınırları içerisinde barındıran Sivas’ın Divriği ilçesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye’nin 50. Milli Parkı ilan edildi.

Kararla ilçe içerisindeki belli bir alanın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3. maddesi çerçevesinde milli park ilan edildiği duyuruldu.