Erdoğan imzaladı: Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre; Düzova Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla İzmir'de bulunan bazı taşınmazlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Zile Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve elektrik depolama tesisinin yapımı için Yozgat'taki bazı taşınmazlar ile Gaia RES elektrik üretim tesisinin yapımı için Muğla ve Bildim GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Gaziantep'te bulunan bazı taşınmazların da EPDK tarafından kamulaştırılması yapılacak.

Ayrıca, Kurtik RES EDT RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Muş'ta bulunan bazı taşınmazların da EPDK tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, 154 kV İsdemir Diyarbakır GES TM-Diyarbakır-3 TM Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Ferizli OSB TM-Sakarya 3 OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.