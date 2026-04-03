Erdoğan imzaladı: İzmir’de iki iskele için imar planı değişikliği

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, İzmir’in Konak ve Karşıyaka ilçelerinde bulunan iskelelere ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı.

Kararlar kapsamında Konak İskelesi ile Karşıyaka İskelesi’nin kullanım ve yapılaşma koşulları yeniden düzenlendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre; özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait İzmir ili Konak ilçesi Konak Mahallesi’nde yer alan Konak İskelesi için hazırlanan plan değişikliği kabul edildi.

Söz konusu düzenleme, alanın “iskele alanı (E=0.60, Yençok=15.00 m, 3 katı geçmemek kaydıyla)” olarak kullanımına ilişkin karar getirilmesini ve buna uygun nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasını içeriyor.

Aynı kapsamda, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka İskelesi için de 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı.

Plan notlarında, değişikliğin planın küçültülmüş hali olduğu ve detaylı bilginin ilgili belediyeden temin edilebileceği belirtildi.

Kararlar, 2 Nisan 2026 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.