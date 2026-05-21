Erdoğan imzaladı: Köprü ve otoyollar ile toplu taşıma bayramda ücretsiz

Kurban Bayramı tatilinde kamuya ait olan köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını belirten kararı imzaladı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre yap-işlet-devlet projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 26 Mayıs Salı saat 00.00’dan 30 Mayıs 2026 saat 24.00’e kadar; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar ücretsiz olacak.