Erdoğan imzaladı: Maden işçilerinin grevi 60 gün ertelendi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca alındı. Grev ertelemesi, Eti Maden İşletmeleri’ne bağlı dört farklı işyerini kapsıyor.

Erteleme kararı kapsamındaki işyerleri şunlar:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı – Çankaya, Ankara

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü – Bigadiç, Balıkesir

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü – Seyitgazi, Eskişehir

Emet Bor İşletme Müdürlüğü – Emet, Kütahya

ne olmuştu?

Maden-İş "T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜRK – İŞ arasında anlaşma sağlanamaması halinde 'Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 1 Ağustos 2025 tarihinde' ve 'TKİ Genel Müdürlüğü için ise 8 Ağustos 2025 tarihinde' GREV UYGULAMASI başlayacaktır" açıklaması yapmıştı.