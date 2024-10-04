Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Guvernörler Kurulu Kararlarının onaylanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı. Karar AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Kaynak: AA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kuruluş anlaşmasının 1. maddesinde Bankanın faaliyetlerinin coğrafi kapsamının Sahra Altı Afrika ve Irak'a doğru sınırlı ve kademeli bir şekilde genişletilmesini sağlamak için değişiklik yapıldı.