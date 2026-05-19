Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir milletlerarası anlaşmayı imzaladı.

Buna göre, 3 Şubat 2022'de Ankara'da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu anlaşma, "iki ülke arasında ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi" amaçlıyor.