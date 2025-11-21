Erdoğan imzaladı: Milyonlarca kişinin borcuna iki kat zam

Genel sağlık sigortası prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ünden yüzde 6'sına yükseltildi. Böylece prim tutarı, 780 TL'den 1560 TL'ye yükseldi. Bu rakam, asgari ücretle birlikte 1 Ocak'ta tekrar zamlanacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi artırılarak, prime esas kazancın yüzde 3'ü oranından yüzde 6'sı oranına çıkarıldı.

İlgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre halen 780,17 TL olan GSS primi, 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren 1560,34 TL olarak uygulanacak.

OCAK AYINDA YENİ ZAM

Düzenleme 1 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olacak. 1 Ocak 2026’da asgari ücrete yapılacak zamla birlikte GSS primi bir kez daha artacak.

GSS prim oranındaki artış yalnızca yeni primleri değil, geçmiş borçları da etkileyecek. Oranın yüzde 6’ya çıkarılmasıyla birlikte geçmiş dönem prim borçlarının da iki katına yaklaşması bekleniyor. Bu durum, uzun süredir prim borcu bulunan vatandaşların toplam borç yükünü önemli ölçüde artıracak.

GSS KİMLERİ KAPSIYOR

Genel Sağlık Sigortası; Türkiye’de ikamet eden kişilerden, geliri belirli bir seviyenin üzerinde olanlardan, isteğe bağlı sigortalılardan ve öğrenci–çocuk statüsünde bulunan belirli gruplardan oluşan geniş bir kesimi kapsıyor.

Ayrıca çeşitli kanunlara göre aylık alanlar, koruma altında bulunan çocuklar, yabancı uyruklu olup başka bir ülkede sağlık güvencesi bulunmayanlar ile işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar da GSS kapsamına dahil.

Hali hazırda GSS borcu olan yaklaşık 9 milyon kişi bulunuyor.