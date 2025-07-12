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Erdoğan imzaladı: TMSF Kurulu Başkanlığı'na atama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TMSF Kurulu Başkanlığı’na Fatin Rüştü Karakaş atandı. Kurul üyeliğine ise Yusuf Öksüzömer getirildi.

Güncel
  • 12.07.2025 07:06
  • Giriş: 12.07.2025 07:06
  • Güncelleme: 12.07.2025 07:46
Kaynak: AA
Erdoğan imzaladı: TMSF Kurulu Başkanlığı'na atama
Fotoğraf: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığı'na yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.

Atamaya ilişkin karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de yeniden TMSF üyeliğine ataması yapıldı.

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