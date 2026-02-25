Erdoğan İmzaladı: TSK’de 43 yıllık yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görev yapan devlet memurlarına ilişkin disiplin işleyişini düzenleyen yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” kararı yürürlüğe konuldu.

1983’TEN BERİ UYGULANIYORDU

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, 11 Mart 1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilmiş ve 4 Nisan 1983’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Düzenleme, TSK bünyesinde görev yapan sivil devlet memurlarının disiplin süreçlerine ilişkin temel çerçeveyi belirliyordu.

Yönetmelik kapsamında disiplin kurullarının kuruluşu, disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile soruşturma ve karar alma usulleri düzenleniyordu.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında hangi disiplin kurulunun hangi personel hakkında işlem yapacağı da bu mevzuatla belirleniyordu.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞKA MEVZUATA BIRAKILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırılırken, TSK’de görevli devlet memurlarına ilişkin disiplin işlemlerinin mevcut üst mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesi bekleniyor. Düzenlemenin uygulamaya nasıl yansıyacağına ilişkin ayrıntıların ise idari düzenlemelerle netleşmesi öngörülüyor.