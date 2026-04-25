Erdoğan imzalamıştı: AKP’li vekil isyan bayrağını açtı

Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 32 ilde çoğu sağlık hizmeti verilen alanlardan oluşan çok sayıda taşınmazı özelleştirme kapsamına alması AKP içinden tepkiyle karşılandı.

AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, kentteki hastane alanının özelleştirmesine karşı duracağını açıkladı. Açıkkapı, açık bir şekilde karara karşı çıktı.

Açıkkapı "Açıkça ifade ediyorum: Burada bir yanlışlık vardır ve bu yanlışlık düzeltilecektir Bu kararın mevcut planlamayla örtüşmeyen yönleri gözden geçirilecek ve gerekli düzeltmeler yapılacaktır" dedi.

ÇOK SERT SÖZLERLE ERDOĞAN'IN KARARINA İSYAN BAYRAĞI ÇEKTİ

Elazığhakimiyethaber'in haberine göre; Özelleştirme idaresi ile de temasa geçeceğini açıklayan Açıkkapı, şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Elazığ sahipsiz değildir ve hiçbir zaman sahipsiz olmamıştır. Elazığ’ı sahipsiz bırakmaya da kimsenin gücü yetmez.

Bu ifadeleri kullanırken eleştirileri yok sayan bir yaklaşım içinde değilim. Bilakis; haklı eleştirileri dikkate alan, eksik varsa kabul eden ve çözümü esas alan bir anlayışla hareket ediyorum

6 Şubat 2023 depremleri’te yaşadığımız büyük deprem felaketi, sadece şehirlerimizi değil, planlamalarımızı da derinden etkilemiştir. Depremler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğümüzle ilgili yaşanan süreç, mevcut durumu daha da karmaşık hale getirmiştir

Bu süreçte sağlık yatırımları da dahil olmak üzere bazı projeler yeniden değerlendirilmiş, önceliklendirilmiş; bazıları ise geçici olarak farklı kullanım modellerine yönlendirilmiştir.

Eski Asker Hastanesi yerleşkesinin farklı amaçlarla kullanılması da bu olağanüstü şartların bir sonucudur. Ancak bu süreçte, ilimize 2. basamak bir hastane kazandırma konusundaki kararlılığımız devam etmiş; eski SSK Hastanesi yerine 150 yataklı yeni bir hastane kurulması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Bu konuya Sağlık Bakanlığı da olumlu yaklaşmış olup süreç hâlen devam etmektedir.

Bugün gelinen noktada, ilgili taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik kararın kamuoyunda oluşturduğu rahatsızlığı çok net görüyoruz. Açıkça ifade ediyorum: Burada bir yanlışlık vardır ve bu yanlışlık düzeltilecektir.

Bu kararın mevcut planlamayla örtüşmeyen yönleri gözden geçirilecek ve gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Bu kapsamda: İlgili bakanlıklarımız nezdinde görüşmeler gerçekleştirilmiş olup süreç yakından takip edilmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile temaslarımız sürmektedir.

Sağlık Bakanlığımızla yapılan görüşmelerde sürecin yeniden değerlendirilmesi ve yanlışlığın giderilmesi talep edilmiştir.

Amacımız nettir: Elazığ’ın sağlık altyapısını zayıflatacak hiçbir adımın hayata geçirilmesine izin vermeyiz. Bir Elazığ Milletvekili olarak şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum:

Eğer burada Elazığ’ın aleyhine bir sonuç ortaya çıkarsa, eğer bu şehir hâlihazırda kullanılan sağlık alanlarının kaybıyla karşı karşıya kalırsa, bu durum yalnızca bürokratik bir süreç olarak değerlendirilemez; doğrudan bizim sorumluluğumuzdur.

Ve ben bu sorumluluktan kaçmam. Gerekirse en ağır sorumluluğu da üstlenirim. Ama Şunu Herkes Bilmelidir. Biz bu şehirde ve bu ülkede sorun üretmeye değil, sorunları çözmeye;

hemşehrilerimizin ve şehrimizin menfaatleri için çalışmaya geldik.

Varsa bir yanlış bu yanlışlarımızı bugüne kadar hep düzelterek geldik, yine düzeltiriz. Bu konu üzerinde muhalefet yapmak kolaydır, anlaşılabilirdir. Biz iktidar olarak üzerimize düşeni yaparız.

Allah’ın izniyle: Bu mesele çözülecek. Bu yanlışlık düzeltilecek. Elazığ’ın arzulamadığı hiçbir konu bizim de kabulümüz olmayacaktır.

Hiç kimse merak etmesin. Eleştiri yapılabilir, sorgulama yapılabilir. Bu en doğal haktır. Ancak kimse bu şehirde umutsuzluk üretmemelidir.

Biz 24 yıldır aziz milletimize ve şehrimize hizmet ve yatırımlarımızla olmaz denilen bir çok yatırımı kazandırdık, hayal edilemeyenleri gerçeğe dönüştürdük.

Elazığ’ın hakkını da hukukunu da sonuna kadar savunacağız.”

ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Elazığ dahil olmak üzere 32 ildeki çok sayıda sağlık alanını özelleştirme kapsam ve programına aldı. Listede Ağrı’dan İstanbul’a, Ankara’dan Samsun’a kadar çok sayıda ildeki taşınmaz yer aldı. Özelleştirme kapsamına alınan alanların önemli bölümünün daha önce sağlık hizmeti verilen yerler olması dikkat çekti.