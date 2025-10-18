Erdoğan imzasıyla özelleştirme kararları: AKP yeniden satışa başladı

2026 yılı bütçe kanun teklifi 17 Ekim günü TBMM’ye sunuldu. 2025’te 21 milyar lira olan özelleştirme gelirlerinin ise gelecek yıl 9 kat artırılması öngörüldü. 2026 yılı özelleştirme geliri hedefi 185 milyar liraya çıkarıldı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de de özelleştirme kararları açıklandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili kararda Iğdır'da bulunan Gaziler Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş. ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların satıldığı açıklandı. Santralin işletme hakkının Çimstone İnşaat tarafından 600 milyon TL bedelle alındığı açıklandı. Çimstone İnşaat yükümlülüklerini yerine getirmezse santral ve taşınmazlar 590 milyon TL bedelle Mila Enerji’ye geçecek.

Yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilen diğer ilanda da Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.nin sermaye yapısında yer alan %56,09 oranındaki kamu hisseleri satışa çıkarıldı. İhalenin kapalı zarfla ve “pazarlık” usulüyle gerçekleştirileceği açıklandı. İhale şartnamesini almanın bedeli ise 75 bin TL olarak açıklandı. Geçici teminat bedeli olarak ise 75 milyon TL belirlendi. Son teklifi tarihi ise 24 Kasım 2025 olarak açıklandı.