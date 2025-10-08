Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Halkbank hisseleri sert yükseldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank davasına ilişkin sözlerini aktarmasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 8,28 prim yaparak tavan fiyat olan 28,680 TL seviyesine yaklaştı.

Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD ziyaretinde Halkbank konusunu gündeme getirdiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda verdiği mesajı paylaştı.

Erdoğan'ın "Sayın Trump, 'Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir' dedi. Bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir" şeklindeki ifadelerinin ardından bankanın hisseleri borsada sert yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisseleri yüzde 8,28 prim yaparak tavan fiyat olan 28,680 TL seviyesine yaklaştı.