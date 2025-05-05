Erdoğan'ın açılışı için K. Kıbrıs’a götürülenler free shop’ta içki-sigara için birbirine girdi

Kuzey Kıbrıslıların büyük protestolarla karşıladığı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ada seferinin yankıları sürerken çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

İddiaya göre Kuzey Kıbrıs’taki külliye açılışının kalabalık olmayacağı endişesiyle Türkiye'den bin kişi özel uçakla adaya götürüldü.

KÜLLİYE DÖNÜŞÜ İÇKİ-SİGARA KAVGASI

Bugün Kıbrıs Gazetesi’nin manşetten verdiği habere göre götürülenler dönüşte havalimanında 'içki-sigara' için kavgaya tutuştu.

"Kıbrıs halkı yoktu, kalabalık Türkiye’den taşındı: Külliye dönüşü içki-sigara kavgası" başlıklı yayınlanan haberde, "Kıbrıs Türk halkının istemediği 'yavru külliye'nin açılışı, halktan kopuk, ithal kalabalıkla gerçekleştirildi. Katılımın yetersiz kalacağı endişesiyle Türkiye’den özel uçaklarla getirilen yaklaşık bin kişi, açılış töreninde yer aldı. Çoğunluğu genç olan misafir grup, dönüşte havaalanında içki ve sigara alışverişinde birbirine girdi. Türkiye’den taşınan kalabalık ile AKP’li yöneticiler arasında havaalanında tartışmalar yaşandı" denildi.

Bugün Kıbrıs Gazetesi’nin manşeti

"HOŞ GELMEDİN ERDOĞAN"

Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs ziyareti adalılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Kıbrıs medyası “Hoşgelmedin” manşetleri atarken, Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’a gelmesini protesto eden 6 kişi de gözaltına alınmıştı.