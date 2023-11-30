Erdoğan'ın aklı İstanbul'da: İl başkanlarına 'yerel seçim' mesajı verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda yerel seçimlere ilişkin mesaj vererek, "Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor" dedi. CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, "Grup toplantımızda belirttiğimiz 'Yeniden İstanbul' bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Burada yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Partimizin öncelikleri çerçevesinde seçim takvimimiz ilerliyor. Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor. Meclis üyeliği için başvuruları 3 Aralık'a kadar alacağız" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI' VURGUSU

"Mİlletimizin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasındayız" diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız muhataplarıyla sürekli temas halinde. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladık. Kendisiyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz."

İSTANBUL VE ANKARA'YI İŞARET ETTİ

"Gayemiz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile buluşturmaktır" diyen Erdoğan, " Grup toplantımızda belirttiğimiz 'Yeniden İstanbul' bu mücadelenin parolarından biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

İBB'Yİ HEDEF ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Erdoğan, şunları iddia etti:

"İşte sizler de görüyorsunuz; dünyanın gözbebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinde eski günlerini elinde mumla aranır hale geldi. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi bizim başlattığımız ve belirli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler. Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu aziz İstanbul, ne yazık ki iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü. Hepimizin bildiği 'Kara Tren' türküsünü İstanbul halkı her gün söylüyor. İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor, metro bekliyor, metrobüs bekliyor. Ama bunların hiçbiri vaktinde gelmiyor. Hadi geç de olsa geldi diyelim, bu sefer de bakımsızlıktan yolda kalıyor. Aynı vahim tablo diğer tüm CHP'li belediyelerde geçerlidir."

EKONOMİ YORUMU: DENGELERİ KURMAK VAKİT ALIYOR

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Covid-19 salgınıyla başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan bir krizin olumsuz etkileriyle boğuşuyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi: "Ekonomide dengeleri tekrar kurmanın vakit aldığı bir gerçektir. Bunun için sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz."

"BU PARTİDE KİMSE LAYÜSEL DEĞİLDİR"

Partisinin belediye başkan adaylarının belirlenmesine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendi belediyelerimizde bu vizyona uymayan arkadaşlarımız varsa bayrak yarışı yaklaşımıyla yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz. Bu partide şahsım dahil hiç kimse layüsel (Kudreti ve ilmi sorgulanamaz, soru sorulamaz) değildir.

Bireysel ve siyasi hesaplardan hatır ve gönül ilişkilerine kadar bu yaklaşıma aykırı hiçbir unsurun aday belirleme ve seçim kampanyası çalışmasını zehirlemesine izin veremeyiz."