Erdoğan'ın "AKP-MHP-DEM Parti' sözleri: AKP'den açıklama geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı Kızılcahamam'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Ömer Çelik'e, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik" açıklaması ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın "Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle" sözleri soruldu.

Çelik, açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız dünkü birtakım eleştirileri Terörsüz Türkiye'ye dönük olarak zikrederken hatırlarsanız şunu söyledi; 'Bazıları esasında terörün bitmesini çok arzu etmiyorlar. Çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar.' Bunun çift taraflı istismarı vardır biliyorsunuz. Birincisi terörün varlığından ve terörün desteklenmesinden nemalananlar vardır, bir de terör bitsin cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından yürütülen her süreci ve devletin meşru egemenlik alanı içinde ve hukuk sistemi içerisinde bile haksız bir şekilde ihanet olarak suçlayan ve dolayısıyla meseleleri sürekli olarak tıkanma noktasına götürmeye çalışan bir yaklaşım vardır" ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin bu şekilde devam etmesini ve inşallah sürecin tamamlanmasıyla birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve bu şekilde kendilerine bir misyon üretmeye çalışanların, esasında birbirine zıt gibi gözükse de terörün varlığından kendilerine siyasal alan ve başka iktidar alanları oluşturmaya çalışanların işsiz kalacağından bahsetti."

AKP Sözcüsü, açıklamasında şunları ifade etti: "Onların bu istismarları söz konusu olsa bile burada zaten sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, arkasından DEM Parti'nin çeşitli partileri ziyaret ederek istişare sürecinin, bütün bu sürecin bundan sonra da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Unutmayalım gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İşte ilk adım olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum, Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle de birlikte bu süreci evelallah pişirerek geleceğe taşıyacağız" demişti.

Erdoğan, açıklamasında, "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Derdimiz var, dertliyiz, derdimiz olduğuna göre, dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle biz bu engelleri aşarız. Şunu herkes bilsin ki artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Musaffa edeceğiz, kucaklaşacağız, konuşacağız, birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Erdoğan'ın "AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik" sözleri hakkında şunları söylemişti:

"Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla birlikte DEM Parti'nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu. Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik, ortaklaşma anlamlı olacaktır."