Erdoğan'ın AKP'ye çağırdığı CHP'li belediye başkanının ismi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li bir belediye başkanını AKP'ye katılması için teklifte bulunduğunu iddia etti.

Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı Yana yakıla beni arıyor. ‘Benimle Sayın Cumhurbaşkanı özel bir görüşme yapacakmış, ne dersiniz Sayın Genel Başkanım?’ Dedim ki ‘Cumhurbaşkanı belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçemiz için büyük bir proje, önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir şey vardır. Gidin, dönüşte görüşürüz’" dedi.

Özel, şöyle devam ettİ: "Gitti geldi, ne oldu biliyor musun? ‘Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var, bize katılır mısın?’ Ya devletin başına, bir partinin öz evladı bir belediye başkanının ‘Yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım, şunu yaparım, bunu yaparım.’ Bir de böyle parantez içinde ‘Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar, Allah korusun’ falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar, saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan’ın."

Erdoğan'ın görüştüğü CHP'li belediye başkanının, Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DOĞRULADI

ANKA'ya konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, iddiaları doğruladı.

Görüşmenin geçen hafta gerçekleştiğini belirten Demirçalı, "Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkez'i, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" ifadesini kullandı.

AKP'ye davet edildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Demirçalı, "CHP'de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi.

31 MART SEÇİM SONUCU31 Mart'ta Adana Yüreğir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'li Ali Demirçalı kazanmıştı.



Demirçalı seçimde yüzde 40.7 oy oranıyla ilk sırada yer almıştı.



AKP'nin adayı Halil Nacar ise yüzde 38.21 ile ikinci sırada olmuştu.