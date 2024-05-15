Erdoğan'ın Ali Yerlikaya'yı görüşmeye çağırdığı iddiası yalanlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşeceği iddiası yalanlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı görüşmeye çağırdığına yönelik haberler, Bakanlık kaynakları tarafından yalanlandı.

İki ismin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geleceği öne sürülmüştü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün Saray'da yapılan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı 'Ayhan Bora Kaplan zirvesi'nde yer almamıştı.