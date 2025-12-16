Erdoğan'ın atadığı rektörlere mazbataları verildi

Rektörlük görevine atanan akademisyenler mazbatasını aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Özvar, AKP Genel Başkanı v eCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla rektörlük görevine atanan akademisyenlere mazbatalarının verildiğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen toplantıda, "üniversitelerin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirecek öncelikler üzerinde durduklarını" savunan Özvar, "Bilimsel ölçütleri ve kaliteyi merkeze alan 'Yükseköğretim 2030 Yol Haritası' esasına dayalı yaklaşımımızı paylaştık. Yeni görevlerinin rektör hocalarımıza, üniversitelerimize ve yükseköğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.