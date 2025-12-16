Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan'ın atadığı rektörlere mazbataları verildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla rektörlük görevine ataması yapılan akademisyenler mazbatasını aldı.

Güncel
  • 16.12.2025 16:17
  • Giriş: 16.12.2025 16:17
  • Güncelleme: 16.12.2025 16:23
Erdoğan'ın atadığı rektörlere mazbataları verildi
Fotoğraf: AA / Arşiv

Rektörlük görevine atanan akademisyenler mazbatasını aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Özvar, AKP Genel Başkanı v eCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla rektörlük görevine atanan akademisyenlere mazbatalarının verildiğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen toplantıda, "üniversitelerin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirecek öncelikler üzerinde durduklarını" savunan Özvar, "Bilimsel ölçütleri ve kaliteyi merkeze alan 'Yükseköğretim 2030 Yol Haritası' esasına dayalı yaklaşımımızı paylaştık. Yeni görevlerinin rektör hocalarımıza, üniversitelerimize ve yükseköğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol