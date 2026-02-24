Erdoğan'ın avukatından reddi hakim talebi: "Hakimin konuya yönelik şahsi merakı var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin 13 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Bayrampaşa’da düzenlediği eylemlerde atılan, “Diplomasız Erdoğan” sloganı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dava açtı. Erdoğan'ın, 500 bin TL manevi tazminat talebiyle açtığı dava Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Ön inceleme duruşmasında hakim, dava konusu edilen sözler arasında davacının diplomasız olduğu iddiasının da bulunduğunu anımsatarak, davacının diplomasını dosyaya sunmadığını belirtti. Hakim, taraflara delil sunmak üzere süre verdi.

“SAVCILAR ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR”

Duruşmada, dikkati çeken bir diyalog da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açtığı ve aynı mahkemede bulunan iki davanın dosyasına geçmeye çalışan katip, UYAP sisteminin yavaş çalıştığını söyledi. Hakimin, “UYAP’ta sorun mu var?” sorusu üzerine Cumhurbaşkanının avukatı, Cumhurbaşkanının çok fazla dosyası olduğunu ve “Özellikle savcıların çok iyi çalıştığını” kaydetti. Duruşma hakimi ise “Savcılarımız tüm vatandaşlara mı yoksa sadece müvekkilinize mi çok iyi çalışıyor acaba?” diye sordu.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının, duruşmadan bir ay sonra reddi hakim talebinde bulunduğu öğrenildi. Talep gerekçesinde, mahkeme hakiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına yönelik tahkikat başlatmaya çalıştığı belirtilerek, “Hakimin konuya ilişkin şahsi bir şüphe ve merakı olduğu” savunuldu.