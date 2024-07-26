Erdoğan'ın başdanışmanı, DEM Partili vekile saldıran AKP'li Karaismailoğlu'nu tebrik etti: "Ellerine sağlık"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Meclis'te DEM Partili Milletvekili Ali Bozan'ı darbeden AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nu tebrik ederek "Oflu duruşuna, ellerine sağlık" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, Meclis'te DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'a tekme ve yumruklarla saldıran AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden "DEM’in mensubu Ali Bozan'a hak ettiği muameleyle cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Oflu duruşuna, ellerine sağlık" dedi.

"OFLU DURUŞUNA, ELLERİNE SAĞLIK"

Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Adil Karaismailoğlu hemşehrimi terör yuvası DEM’in mensubu Ali Bozan'a hak ettiği muameleyle cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Oflu duruşuna, ellerine sağlık…

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir"

Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Adil Karaismailoğlu hemşehrimi terör yuvası DEM’in mensubu Ali Bozan'a hak ettiği muameleyle cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Oflu duruşuna, ellerine sağlık…



“𝗡𝘂𝘀𝗵 𝗜̇𝗹𝗲… pic.twitter.com/jK9eywAZHo — Oktay SARAL (@oktay_saral) July 25, 2024

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’'da İYİ Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan DEM Partili Ali Bozan, "AKP, TÜİK eliyle her ay işçinin, memurun, emeklinin cebinden düzenli bir şekilde çalıyor. İşçinin, emeklinin sesi maalesef duyulmuyor ama ben de buradan cebinden ücreti çalınan yurttaşların adına bağırmak istiyorum: Hırsız var, hırsız var, hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor" demişti.

Ardından DEM Partili Bozan ve AKP'li milletvekilleri arasında "hırsızlık" atışmasıyla başlayan tartışma, yumruk ve tekmeli saldırıya dönüştü.

Yere düşen Bozan’a eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da aralarında bulunduğu AKP’li milletvekillerinin tekme ve yumruk attığı görüldü.