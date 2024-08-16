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Erdoğan'ın başdanışmanı Meclis'teki saldırıya sahip çıktı, 3 ismi hedef aldı: Teröristler!

AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a yaptığı saldırıya destek veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, "Hakaret edersen cevabını da alırsın" dedi. Köroğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay için 'terörist' ifadesini kullandı.

Siyaset
  • 16.08.2024 16:43
  • Giriş: 16.08.2024 16:43
  • Güncelleme: 16.08.2024 16:57
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın başdanışmanı Meclis'teki saldırıya sahip çıktı, 3 ismi hedef aldı: Teröristler!
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'a yaptığı saldırıya sahip çıktı.

Köroğlu, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Burası TBMM dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın" diye yazdı.

Köroğlu, sözlerinin devamında, Osman Kavala,Selahattin Demirtaş ve Can Atalay'ı hedef alarak, 3 isim için 'terörist' ifadesini kullandı.

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'vekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde' kararına rağmen cezaevinde tutulan Can Atalay için olağanüstü toplanan Meclis'te konuşma yaptığı sırada AKP'li Alpay Özalan'ın saldırısına uğradı. Araya giren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yaralandı.

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