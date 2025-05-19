Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan, AKP’li Rektöre: “Sana ne Linet'ten!”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ankara Valiliği'nin Linet konserini iptal etmesine tepki gösteren Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı'nın istifasının alınarak, hakkında tahkikat yapılmasını istedi.

Saral, "Gazze'de ve dünyanın birçok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın; ancak siyonist bir şarkıcı sözüm ona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın! Sana ne Linet'ten!" ifadelerini kullandı.

İsrail asıllı şarkıcı Linet Menaşi’nin Ankara’da bir mekânda vereceği konser, Valilik tarafından iptal edildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü ve eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Linet Menaşi'nin konserinin iptal edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bostancı, "Ses sanatçısı Linet'i beğenir ya da beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez" dedi.

SARAL: TAHKİKAT YAPILMALIDIR

Prof. Dr. Bostancı'nın paylaşımına yanıt veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Sana ne Linet'ten" diyerek, rektörün istifasının alınmasını istedi.

Saral ayrıca Bostancı hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırdır Naci Bostancı! Gazze'de ve dünyanın birçok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın; ancak siyonist bir şarkıcı sözüm ona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın! Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır."