Erdoğan'ın BRICS hayali Çin ve Hindistan'a takıldı

Brezilya’da son eren BRICS zirvesinde Türkiye 'ortak ülke' statüsünde kaldı. Türkiye’nin BRICS üyelik başvurusunun Çin ve Hindistan’ın vetosuyla karşılaştığı kaydedildi.



Middle East Eye'ın haberine göre Çin ve Hindistan'ın ortak tavrı, Türkiye'ye geçit vermedi. Türkiye'nin NATO ülkesi olması, tüm üyelik kapılarını kapadı. Brezilyalı bir diplomatın, “Türkiye NATO üyesi, birçok ülkenin bu durumun blok içinde nasıl işleyeceği konusunda endişeleri var” dediği aktarıldı.

Ankara geçen yıl Rusya’nın Kazan kentinde yapılan zirvede BRICS’e katılmak için başvuru yapmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e katılmaya hazır olduğunu belirtmişti.

ENDONEZYA GİRDİ, TÜRKİYE DIŞARDA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen yıl BRICS’in yeni üye alımına kapalı olduğunu açıklamıştı. Türkiye’ye ve 13 başka ülkeye “ortak ülke” statüsü önerilmişti

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki BRICS zirvesine katılmadı. Yerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak ülke olarak Türkiye'yi temsil etti.

Endonezya'nın tam üye olarak kabul edilmesi ve Türkiye'nin bu statüye ulaşamaması tek adam rejiminin yeni bir dış politika fiyaskosu oldu.

PAKİSTAN’I DESTEKLEMENİN FATURASI

Siteye göre üyelik sürecindeki en ciddi engeli Hindistan çıkardı. Hindistan, BRICS’e katılımın oy birliği ile sağlandığını hatırlattı. Türkiye’nin Pakistan’la yakın askeri iş birliği ve son Keşmir geriliminde Ankara’nın rolü, Yeni Delhi’nin itirazlarının gerekçesi oldu.

Geçen aylarda Hindistan ile Pakistan’ı karşı karşıya getiren çatışmalar sonrasında Ankara açıkça Pakistan’ın tarafını tutmuştu. Hint medyası Türkiye’nin Pakistan’a silah, mühimmat ve 350'den fazla insansız hava aracı gönderdiği öne sürmüştü. Modi hükümeti Türk şirketlerine yaptırımlar uygulamaya başladı. Hint kamuoyunda da Türkiye’ye karşı boykotlar gerçekleştirilmişti.

TRUMP RAHATSIZ OLDU

ABD Başkanı Trump’ın BRICS’e yönelik olumsuz tutumu ve tarifeleri artırma tehditleri de Ankara’nın geri adım atmasında etkili olduğu ileri sürüldü.

Trump, BRICS ülkelerinin yeni bir para birimi kurma çabasını tehdit olarak gördüğünü ve bu ülkelere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

Erdoğan Trump ile arayı düzeltmeye çalışırken Ankara’nın da ABD’nin öfkesini üzerine çekmemek için bu durumlara sessiz kalmayı tercih ettiği iddia edildi.

FİDAN’A GÖRE HER ŞEY İYİ

6-7 Temmuz'da Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen 17. BRICS Zirvesi sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı hakan Fidan ise Zirve'nin verimli geçtiğini belirtti. Fidan, "Türkiye'nin uluslararası duruşu, pozisyonu onun birçok platformda sözünün dinlenmesine, aranmasına sebep oluyor. Bizim tecrübelerimizden, görüşlerimizden istifade etmek isteyen bir uluslararası toplum burada mevcut" dedi.

BRICS adı Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk harflerinden oluşuyor. Daha sonra birliğe Mısır, Etiyopya, Endonezya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil edildi.