Erdoğan'ın CHP ziyaretinde oturma düzeni nasıl olacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl sonra gerçekleşecek CHP ziyaretinde oturma düzenine ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makam odasında misafir edilecek. İki lider aynı hizada bulunan tekli koltuklara oturacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimlerin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından gözler Erdoğan’ın yapacağı iade-i ziyarete çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP’ye henüz bir randevu talebi gitmedi ama ziyaretin bir haziran ayının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Erdoğan’ın 18 yıl sonra gerçekleşecek CHP ziyaretinde nasıl ağırlanacağı da merak konusu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’in makam odasında misafir edilecek. Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından aynı şekilde kullanılan makam odasındaki oturma düzeninde Erdoğan’ın ziyareti için değişiklik düşünülmüyor.

CHP Genel Başkanı'nın makam odasında diğer siyasi parti genel başkanları nasıl ağırlanıyorsa Erdoğan da öyle ağırlanacak.

İki lider aynı hizada bulunan tekli koltuklara oturacak. Ziyarete eşlik edenler olursa onlar da tekli koltukların iki yanındaki kanepelerde yerlerini alacak.

Böylece AKP Genel Merkezi’ndeki görüşmede tartışma yaratan 'boş koltuk' görüntüsüne izin verilmeyecek.