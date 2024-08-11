Erdoğan'ın ''cibiliyetsiz'' ve ''ev zencileri'' sözleri yargıya taşındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hamas lideri İsmail Haniye için yas ilan edilmesini eleştirenlere "Bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz o ilgiyi hazmedemedi" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Bu suç duyurumuzdan da belki bir sonuç alamayacağız ama en azından tarihe bir kez daha kayıt düşeceğiz, not düşeceğiz. Ve mutlaka bir gün, bu hakaretleri halkımıza durmaksızın yağdıranlar; emri sadece hukuktan ve vicdanından alan tarafsız ve bağımsız yargıçlardan, savcılardan oluşan mahkemelerin karşısına çıkacak" dedi.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediğini ifade ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Tayyip Erdoğan, kendine biat etmeyen, kendine alkış tutmayan, kaçak sarayındaki saltanatını desteklemeyen, yaptıklarını, söylediklerini onaylamayan, laik cumhuriyet düşmanlıklarına karşı duran, milyonları durmaksızın aşağılıyor, onlara hakaretler yağdırıyor" dedi.

"YAS" HATIRLATMASI

Okur, Erdoğan'ın daha önce yaptığı bazı hakaret içeren konuşmalarını hatırlatarak, şu görüşleri dile getirdi:

''Şimdi de bu hakaretlerine 'cibilliyeti bozuk' ve 'ev zencisi' hakaretlerini ekledi. Hamas lideri İsmail Haniye katlinin sonrasında ilan edilen bir günlük yasa karşı çıkan milyonlar için Erdoğan 'cibilliyeti bozuk' dedi. İdlib’te katledilen 34 vatan evladımız için yas ilan edilmemesine, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ölen insanlarımız için ilan edilmeyen yasın, İsmail Haniye için ilan edilmesine tepki gösteren milyonlarca insanımıza; 'cibilliyeti bozuk yani yaratılıştan gelen huyu ve karakteri bozuk, soyu bozuk, sütü, mayası bozuk hakaretini' edebiliyor. Yine Instagram yasağını doğru bulmayan, bu yasağı eleştiren milyonlara; 'Afrika kökenli ev kölelerine verilen tarihi bir ad olarak bilinen ve siyahilere yönelik bir aşağılama sözü olarak kullanılan ev zencileri' hakaretini yapabiliyor.

Bu suç duyurumuzdan da belki bir sonuç alamayacağız ama en azından tarihe bir kez daha kayıt düşeceğiz, not düşeceğiz. Ve mutlaka bir gün, bu hakaretleri halkımıza durmaksızın yağdıranlar; emri sadece hukuktan ve vicdanından alan tarafsız ve bağımsız yargıçlardan, savcılardan oluşan mahkemelerin karşısına çıkacak. Hiç kuşkunuz olmasın ki işte o zaman o dosyalar yeniden açılacak, AKP’giller ve tüm avanesi hakkında yapmış olduğumuz bütün suç duyuruları bu halk düşmanları için birer iddianameye dönüşecek."