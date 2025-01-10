Erdoğan'ın elini öpen vekile verdiği 200 TL'nin dünü bugünü: Bir kahve bile zor alınır

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a verdiği 200 TL harçlıkla ilgili açıklama yaptı ve banknotun kullanıma girdiği 2009 ile bugün arasında kıyaslama yaptı. Bülbül, "Seda Hanım bu 200 TL ile bir kahveyi bile zor alır" dedi.

Bülbül, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’de halen kullanımdaki en yüksek banknot olan 200 TL 1 Ocak 2009’da kullanılmaya başlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seda Sarıbaş’a harçlık olarak verdiği 200 TL’lik banknot ile 2009’da ve bugün ne alınabiliyor ❓🔻

🔴 1 Ocak 2009’da 200 TL 132 dolar yaparken bugün yalnızca 5.65 dolar ediyor.

🔴1 Ocak 2009’da 200 TL 95 euro yaparken bugün yalnızca 5.51 euro ediyor.

🔴1 Ocak 2009’da 200 TL ile 5 gram altın alınabiliyorken bugün 0.06 gram altın alınabiliyor.

🔴 1 Ocak 2009’da 200 TL ile kilogramı 16,3 TL’den 12.2 kg dana eti alınabiliyorken bugün 350 gram dana eti alınabiliyor.

🔴 1 Ocak 2009’da 200 TL ile kilogramı 5,3 TL’den 37.7 kg tavuk eti alınabiliyorken bugün 700 gram tavuk eti alınabiliyor.

Doları, Euroyu, altını, eti, tavuğu bir kenara bırakalım. Seda Hanım bu 200 TL ile bir kahveyi bile zor alır.

AKP’nin liyakatsiz kadroları ve iş bilmezliğinin Türkiye’yi sürüklediği ekonomik kriz işte budur!"