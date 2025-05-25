Erdoğan'ın eski danışmanı İzzet Özgenç: "Başsavcılık, İBB Başkanı sıfatını taşıyan kişinin mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin yer aldığı afiş ve pankartları yasaklamasına ilişkin açıklama yaptı. Özgenç, "Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez" dedi.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, X hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu'nun görsel ve mesajlarının yer aldığı afiş ve pankartları yasaklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmış olsa bile, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez."