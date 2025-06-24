Erdoğan'ın eski danışmanı suç duyurusunda bulundu: Cem Küçük ve Nagehan Alçı detayı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu. Özgenç, aralarında Nagehan Alçı, Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik'in de yer aldığı programları paylaşarak “Suç oluşturduğu kuşkusuz olan bu fiiller karşısında, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim” dedi.

Özgenç, suç duyurusunda İBB operasyonlarında 'etkin pişmanlıktan' yararlanan kişilerin kendisine yönelik iddialarının, soruşturmanın gizliliği ihlâl edilerek bir kısım medya organlarında servis edildiğini ve "iddiaların doğru olduğu izlenimiyle itibar cellatlığı" yapıldığını belirtti.

Gelişmeyi X hesabından duyuran Özgenç, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na bugün bulunduğum SUÇ DUYURUSU metnini kamunun bilgisine sunuyorum:

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde icra edildiği düşünülen iş ve işlemlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma çerçevesinde “şüpheli” veya “tanık” sıfatıyla ifade veren kişilerin yaptıkları açıklamalar, SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İHLÂL EDİLEREK, doğrulukları henüz araştırılıp tespit edilmeden, bir kısım medya organlarına servis edilmekte ve İTİBAR CELLATLIĞI görevini üstlenmiş olan belirli kişiler tarafından içeriklerinin “doğru” olduğu izlenimi oluşturacak şekilde alenileştirilmektedir.

Söz konusu soruşturmada “şüpheli” ve “tanık” konumunda bulunan kişilerle kişisel bir irtibatım ve hatta tanışıklığım olmadığı halde, soruşturma sürecinde benim de bazı kişilere müzahir olduğum yönünde açıklamalarda bulunulmuştur.

Bu yayın içeriklerine;

https://youtube.com/live/qR17zRLFA8A?si=dFJYX-8ynjbWw5bZ

https://youtu.be/KfFDyUV09FE?si=OCYnCQRPQBCD1Frq adreslerinden ulaşılabilir.

Suç oluşturduğu kuşkusuz olan bu fiiller karşısında, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.”

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na bugün bulunduğum

SUÇ DUYURUSU

metnini kamunun bilgisine sunuyorum:



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI’NA,



İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde icra edildiği düşünülen iş ve işlemlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı… — İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) June 24, 2025

Özgenç'in HSK'ye sunduğu videolarda, gazeteci Nagehan Alçı, Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik'in bulunduğu programlar yer alıyor.

İMAMOĞLU'NUN SESİNİN VE GÖRÜNTÜLERİNİN YASAKLANMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Özgenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun toplu taşımada ses ve görsellerinin yasaklanmasına tepki göstererek “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmış olsa bile, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez” ifadelerini kullanmıştı.