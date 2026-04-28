Erdoğan'ın eski hukuk danışmanına dava: 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı olan Prof. Dr. İzzen Özgenç hakkında, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya yönelik eleştirileri nedeniyle dava açıldı. Özgenç hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gazeteci Furkan Karabay’ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgenç’in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı 12 ayrı paylaşım suç unsuru olarak kabul edildi. İddianamede, söz konusu ifadelerin Mehmet Akarca’nın "onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte" olduğu öne sürülerek, Özgenç'in 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"GÖREV YARGISAL DEĞİL, İDARİ"

Savunmasında suçlamaları reddeden Prof. Dr. İzzet Özgenç, kullandığı ifadelerin herhangi bir hakaret unsuru barındırmadığını ve ceza hukukunu ilgilendiren bir fiilin bulunmadığını belirtti. Yargıtay Başkanı’nın yürüttüğü görevin yargısal bir faaliyetten ziyade "idari bir görev" olduğunu vurgulayan Özgenç, eleştirilerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ŞİKAYET USULÜNE İTİRAZ

Davanın, Yargıtay Başkanlığı’nın tüzel kişilik olarak şikayetiyle açılmasına da değinen Özgenç, Mehmet Akarca’nın şahsen bir şikâyet başvurusunun bulunmadığına dikkat çekti. Özgenç, şikâyetin altında Akarca’nın imzasının yer almadığını belirterek davanın usulden de hatalı olduğunu savundu.