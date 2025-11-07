Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından Tayfun Kahraman tepkisi: "Açıkça bir Anayasa ihlalidir"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı olan Prof. Dr. İzzen Özgenç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamasına ilişken sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özgenç, karara tepki göstererek "Yargı gücü kötüye kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığının çiğnenmesi ve bu suretle bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmaya devam edilmesi, açıkça bir Anayasa ihlalidir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri ile azmettiricileri tarafından suç işlenmiştir" ifadelerini kullandı.

AYM Başkanı'nın, Yüksek Mahkeme'nin saygınlığını korumak için tepki ve mesaj olarak derhal istifa etmesi gerektiğini de söyleyen Özgenç’in açıklaması şöyle:

"Yargı gücü kötüye kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığının çiğnenmesi ve bu suretle bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmaya devam edilmesi, açıkça bir ANAYASA İHLÂLİdir. Bu hukuksuzluğa karşı ilk tepkinin Anayasa Mahkemesi tarafından gösterilmesi gerekir. Bu tepki, soyut açıklama şeklinde değil, eylemli olmalıdır. Hukuka dönmek ve Anayasa Mahkemesi’nin saygınlığını korumak için, tepki olarak Başkan derhal İSTİFA etmelidir."