Erdoğan'ın eski yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi CHP'ye katıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yardımcısı Fuat Oktay’ın eski eşi CHP'ye katıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

Şahinbaş’a rozet takma töreni TBMM’deki makam odasında yapıldı. CHP'ye katılan Şahinbaş'a parti rozetini Özgür Özel taktı.

Törende, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile ‘Turpunan, şalgamınan devlet yönetilmez’ sözleriyle bütün Türkiye’nin tanıdığı çiftçi Abdullah Ceylan’da yer aldı. Özel, Şahinbaş’a rozetini takarken “İsminizi duydum, onore olduk. Bizim için değişim ve dönüşümün simgesisiniz " dedi.

Şahinbaş, "Ben Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin kadınıyım, dedem de CHP’liydi, ben de dede ocağındayım" dedi.