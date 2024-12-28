Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları yayımlandı. Buna göre birçok görevde isimler alınırken, yeni isimlerin de duyurusu yapıldı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı İsmail Oğuz atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı, yerine Murat Ünal atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri Mehmet Kaya ve Hüseyin Öztürk görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı; Vergi Başmüfettişliğine İrfan Samsama, Vergi Müfettişliğine Eyyüp Baykara atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Mehmet Kaya atandı.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem Sezer, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Koç, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah Karaboyacı atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÖREVDEN ALMALARI

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Erhan Bulut atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMALAR VE GÖREVDEN ALMALAR

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı görevden alındı.