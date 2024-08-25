Erdoğan'ın "gösteriş müptelası" sözüne yanıt veren Tuncay Özkan hakkında soruşturma

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak "Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı" sözlerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, Erdoğan'a "züppe" diye hitap edince AKP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mahir Ünal, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u göreve çağırarak "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi.

ÖZKAN: ZÜPPE SENİ, HODRİ MEYDAN

CHP'li Özkan, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamasının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Seni gidi züppe seni!

Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!”

Seni gidi züppe seni!



Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22… https://t.co/4NALcUzux7 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 25, 2024

AKP'Lİ MAHİR ÜNAL'DAN ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI

Özkan'ın açıklamasının ardından AKP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mahir Ünal ise Adalet Bakanı'nı göreve çağırdı. Ünal şu ifadeleri kullandı:

“TCK m.299

1-Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2-Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

3-Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, adalet bakanının iznine bağlıdır.

Amacınız belli, bu alçaklığı bilerek yapıyorsunuz. Çukursunuz.”

TCK m.299

(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Amacınız… https://t.co/pd5UHSI5E8 — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) August 25, 2024

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Erdoğan bugünkü açıklamasında muhalefeti hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul’un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri üç ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde, binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok.”