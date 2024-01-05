Erdoğan'ın gündeminde yine İstanbul var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6992 polisin göreve başlaması töreninde verdiği yerel seçim mesajında bir kez daha İstanbul'u ön plana çıkardı. Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul'u kazanacaklarını öne sürerek, merkezi hükumet ile yerel yönerimin uyum içinde çalışacağını savundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin bir kez daha İstanbul mesajı verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında bir kez daha yerel seçim mesajı verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp çamur, çukur...Bu pisliklerden bu İstanbulumuzu nasıl temizlediysek, Allah'ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti inşallah merkezi yönetim ile beraber yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca yerel seçimlerde İstanbul'u kazanacaklarını öne sürerek, merkezi hükumet ile yerel yönerimin uyum içinde çalışacağını savundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün terörle, suçla, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili başarılarını yakından takip ediyoruz. Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği hayati öneme sahiptir. Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyetimiz Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini neredeyse ordularından bile daha büyük insan gücüne ulaşmıştır.

Konumu, güzellikleri, ticaret ve turizmiyle ülkemizin kalbi olan İstanbul'u güvence altına almak için ne yapsak azdır. Bugün şehadetinin 7. yıldönümünü idrak ettiğimiz Şehit Polis memuru Fethi Sekin'le birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

Biz dünyanın en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaparak sadece çok büyük imkanlara değil aynı zamanda çok büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. İnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali ve hedefi olmuştur.

YEREL SEÇİM MESAJI VERDİ

Bin yıldır taşıdığımız bu şerefin üzerimize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için çok büyük fedakârlıklarda bulunduk. Neredeyse her anımız mücadele ile geçti. Çok büyük zaferleri de, çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizi tarihten silme hesaplarını parçalayıp atarak kurmuş olduğumuz cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti.

Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp çamur, çukur...Bu pisliklerden bu İstanbulumuzu nasıl temizlediysek, Allah'ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti inşallah merkezi yönetim ile beraber yeniden ayağa kaldıracağız.

İstanbul'a aşık olmak her yiğidin harcı değildir. Biz İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a halim olduk.

PKK'nın terörünü bitirmek için gerçekleştirdiğimiz onca reforma rağmen Çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı-solcu, Alevi-Sünni, ilerici-gerici, Türk-Kürt kavramı üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneklerinde biriydi.

"HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKMAYA KARARLIYIZ"

Şimdi ülkemizin sembollerine ve milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden yeniden sahnelenmeye görüyoruz. Milletimiz daha önceki oyunları nasıl bozduysa Allah'ın izniyle bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir.

Terörü tehdit olmaktan nasıl çıkardıysak, şehir eşkıyalarının başını nasıl ezdiysek, organize suç örgütlerinin nasıl tepelerine binmişsek vatan topraklarının güvenliğini nasıl sınırlarımızın ötesinden başlattıysak, küresel ve bölgesel güçlerin önümüze çıkardığı engelleri nasıl aştıysak önce 2023 hedeflerimizle şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin ufkunu nasıl genişletip derinleştirdiysek, değerlerimize savaş açanların heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız."