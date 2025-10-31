Erdoğan'ın hedefinde dijital platformlar var: Sapkın akımlar özendiriliyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum 2025"te açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının ilk bölümünde Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına değinen Erdoğan, uluslarası basın kuruluşlarını "failleri gizleyen habercilik diliyle" hareket etmekle suçladı, Gazze'de sınıfta kaldıklarını söyledi.

İsrail'in mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için bahane aradığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde dijital platformları hedef alan Erdoğan, "Sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir" dedi. Erdoğan, "aile" kavramının saldırı altında olduğunu savundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsanlığın kaderinin 5 ülkenin insafına terkedilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple dünya 5’ten büyüktür diyoruz.

Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Hala ne diyorlar; 'İsrail masum.' "Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı.

Küserel gerçekler günümüz gerçeklerine uymuyor. Küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar katliamı durduracak, soykırımı engelleyecek hiçbir şey yapmadı. Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır.

"İSRAİL KATLİAMLARINA TEKRAR BAŞLAMAK İÇİN BAHANE ARIYOR"

Geçtiğimiz haftalarda bizim de desteğimizle Hamas ve İsrail arasında ateşkes sağlandı. Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor.

Türkiye Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır. Biz dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak ve iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor.

4. yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı çözümü için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendik. Ateşkes ve kalıcı barış için her türlü desteği verme yönündeki kararlılığımızı sürdürdük. Türkiye bunun için her türlü katkıyı sunmaya devam edecek. (Rusya-Ukrayna) Yakın gelecekte taraflar arasında orta yol bulunacak, iki komşu halkın yeniden yan yana barış içinde yaşamasının önü açılacaktır.

"AİLE MÜESSESESİ CİDDİ SALDIRI ALTINDADIR"

Çoğu zaman sorunlar da çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde yer kürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor. (Sudan) Türkiye olarak Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulümleri en güçlü biçimde lanetliyoruz.

Aile müessesesi ciddi saldırı altındadır. Sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Özgürlük kavramıyla her türlü gayri ahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor."