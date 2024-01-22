Erdoğan'ın iki yıl önceki sözleri gündemde: Birkaç dakikalık uzay seyahati için milyonlarca dolar harcanıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinin ardından kullandığı "810 milyon insan en temel gıda maddelerine ulaşamazken, diğer tarafta büyük sermaye sahipleri birkaç dakikalık turistik uzay seyahati için yüz milyonlarca doları harcayabilmektedir" sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Ekim 2021'de kullandığı sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde Space X aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gönderilmesinin ardından Erdoğan'ın kullanmış olduğu “Bir tarafta 810 milyon insan en temel gıda maddelerine ulaşamazken, diğer tarafta büyük sermaye sahipleri birkaç dakikalık turistik uzay seyahati için yüz milyonlarca doları harcayabilmektedir" sözleri yeniden gündeme geldi.

Erdoğan, 2021 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na gönderdiği video mesajda pandeminin temel gıdaya erişimine etkisine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir tarafta 810 milyon insan en temel gıda maddelerine ulaşamazken, diğer tarafta büyük sermaye sahipleri birkaç dakikalık turistik uzay seyahati için yüz milyonlarca doları harcayabilmektedir. İletişimin bu kadar yaygınlaştığı, dünyanın küresel köye dönüştüğü böyle bir çağda hiç kimsenin ‘bana ne başkasından’ deme lüksü yoktur. Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim bir imtiyaz değil, herkes için temel bir haktır. İİT üyeleri olarak daha adil bir dünya için sesimizi yükseltmek insanlığa karşı mesuliyetimizin bir gereğidir. Tabii bunun için aramızdaki işbirliği ve dayanışmayı artırmamız büyük önem arz ediyor."