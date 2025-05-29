Erdoğan'ın imzasıyla HSK'ye 4 yeni isim atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yeni üyelerin atanmaskıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, HSK üyesi olarak atandı.

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, yeni HSK üyesi oldu.

Geçen hafta da TBMM Genel Kurulu'nda, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki, HSK üyesi olarak seçilmilşti.