Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamasında ana gündem: Suriye

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı'nın ardından açıklama yaptı. "Suriye'deki gelişmeler"in ele alındığı toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ve Suriye'deki yeni yönetimde yer alan isimlerle ilgili de değerlendirmede bulundu. Erdoğan, Colani için "Suriye devriminin lideri Sayın Eş-Şara (Colani) ile yakın diyalog halindeyiz" derken, yönetime gelen yeni isimlerin bazılarının Türkiye'deki üniversitelerde yüksek lisans vb. çalışmalar yaptıklarını anımsattı.

Erdoğan, ağırlıkla Suriye gündemli açıklamasında, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısıyla ilgili de değerlendirmede bulunurken "Bölgemizin geleceğinde DEAŞ ve PKK dahil hiçbir terör örgütünün yeri yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecekler ya tasfiye edilecekler" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2024 yılının son kabine toplantısını gerçekleştirdik. Dış politikadan ekonomiye, sanayi politikalarından göçün idaresine birçok konuyu masaya yatırdık.

2024 yılını tamamlarken yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı en objektif biçimde sorguluyor, gelecek yıla dair yol haritamızı çiziyoruz.

Bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Çıtayı daima yukarıya taşıdık.

2025 bütçemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak hep gündemimizin başındaydı. Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 yılında da koruyor.

Deprem turistleri ne yaparsa yapsın biz en son hak sahibi vatandaşımız da evine, dükkanına kavuşuncaya kadar çalışacağız.

Vatandaş odaklı bir anlayışla bütçemizi şekillendirdik.

Sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktığımız yolda sendelemedik.

MUHALEFETE "DEĞİŞİM" ELEŞTİRİSİ

Biz istiyoruz ki dünya değişirken muhalefet partileri de kendilerini değiştirsin. Hadi zihniyet değişmiyor, söylem değişsin, tarz değişsin, üslup değişsin. Hep böyle bir muhalefetin arayışında olduk ancak muhalefete dair hayal kırıklıklarının sert duvarına çarptık.

Muhalefet daha öncekilerde yaptığı gibi, 2025 bütçesi görüşmesinde de tüm süreci terörize etmeyi tercih etmiştir. Son bütçe görüşmelerinde de afaki söylemler, provakasyon kokan açıklamalar dışında hiçbir şey göremedik.

Böyle gelmiş ama artık böyle gitmesin diyoruz.

2025 yılının muhalefet zihninde ve tarzında asgari düzeyde de olsa bir değişiklik yaşanmasını diliyoruz.

Ekonomide bir müjdemizi de bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Rezerv 163 buçuk milyar dolara çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü.

Ekonomi programımızın olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde birçok alanda göreceğiz.

Son kabineden bu yana özellikle dış politikada çalışmalarımızı yoğun sürdürdük.

2024 yılını malumunuz emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Birçok proje hayata geçirdik. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılının Emektarlarıyla bir araya gelerek kendilerine teşekkür ettik. Emeklilerimiz konusunda asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda söz verip göreve gelince de sözünü unutanlardan değiliz. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda kararlılığımızı vurgulamak istiyorum.

SURİYE VE ORTADOĞU

Suriye'de yepyeni bir dönem başladı. Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum tüm dünyanın ilgisini bu ülkeye yöneltti. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi tahlil eden ülke konumundayız. Hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Rabbim bizi Suriyeli mazlumlara mahcup etmedi.

Yeni yönetimde yer alan isimleri hepimiz gururlanarak takip ediyoruz.

Suriye devriminin lideri Sayın Eş-Şara (Colani) ile yakın diyalog halindeyiz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunmasından geri adım atmayacağız. Bölgemizin geleceğinde DEAŞ ve PKK dahil hiçbir terör örgütünün yeri yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecekler ya tasfiye edilecekler.

Suriye'deki bölücü terör unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Suriye'deki yeni yönetimin bu konudaki kararlılığını destekliyoruz.

PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor, yolun sonu görünüyor. Kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi "Belki yarın, belki yarından da yakın."