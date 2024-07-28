Erdoğan'ın "Kafadan galiba sıkıntısı var onun" sözlerine Erbakan'dan yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'e yönelik cümlelerine yazılı açıklama ile cevap verdi. Erbakan, "Kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz" dedi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Meclis'te konuşturulması için Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin'e tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı diyorlar. Yeniden Refahlı bir isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun" açıklamasına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan X hesabı üzerinden cevap verdi.

YRP Liderinin açıklaması şöyle:

"İstanbul Milletvekilimiz Sn. Doğan Bekin için kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı’nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz. Ayrıca Yeniden Refah Partimiz’in kendileri sayesinde TBMM’de temsil hakkı kazandığına yönelik ifadeleri ile ilgili olarak, Sn. Cumhurbaşkanı'nın da Yeniden Refah seçmeninin oyları sayesinde yüzde 50 barajını aşarak Cumhurbaşkanı seçildiğini kendisine hatırlatıyoruz."