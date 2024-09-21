Erdoğan'ın kararları yayımlandı: 1 bakan yardımcısı görevden alındı, 6 üniversiteye rektör atandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı görevden alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı görevden alan Erdoğan, yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan'ı atadı.
Çalışkan'dan boşalan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevine Alparslan Çevik getirildi.
Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları şöyle:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.