Erdoğan'ın Körfez turu Arap basınında: Ticaret geliştirme, nüfuz artırma ziyareti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Körfez ülkeleri ziyaretleri başladı.

Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Törende, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad El Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali El Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri de yer aldı.

Kuveyt ziyaretinde Erdoğan’a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

Evrensel'den Yusuf Ertaş'ın haberine göre, Arap basınında yer alan haber ve analizlerde, Erdoğan’ın bu ziyaretinin "Türkiye’nin Körfez’deki varlığını güçlendirmeyi ve bölgede artan uluslararası nüfuz rekabeti ortamında bölgesel meselelerde daha etkin bir rol üstlenmeyi hedeflediğine" işaret ediliyor. Bu ziyaret, Ankara’nın Körfez ülkeleriyle uzun vadeli stratejik ortaklıkları pekiştirme çabasının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

KÖRFEZ TURLARI VE DIŞ POLİTİKA DÖNÜŞÜMÜ

Middle East Online’ın haberine göre, Erdoğan’ın art arda gerçekleştirdiği Körfez turları, "bölgedeki büyük mali güçlerle stratejik ortaklıkları derinleştirerek Türkiye’nin ekonomik rotasını güçlendirmeyi" amaçlayan bir dış politika dönüşümünün işareti olarak görülüyor.

GÜVENLİK VE STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Kuveyt’ten başlayan ziyarete dair el-Enba’ya yaptığı açıklamada, “Körfez’in güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi. Sönmez, Ankara’nın Kuveyt’le stratejik ortaklığa büyük önem verdiğini ve ekonomik işbirliği ile yatırım fırsatlarının genişletilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah

Rai Al Youm gazetesi yazarı Halid el-Ciyusi ise, “Gerçekten de Körfez’in güvenliği Türkiye’nin ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası mı?​” diye soruyor ve İsrail’in Katar’da Körfez güvenliğini ihlal etmesinin ardından, “Körfez güvenliğini koruma” meselesinin artık bu bölgeye yatırım yapmak isteyen tüm ülkelerin ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası hâline geldiğine dikkat çekiyor. El-Ciyusi, Erdoğan’ın üç gün içinde üç ülkeyi kapsayan hızlı Körfez turunun Suudi Arabistan ve BAE’yi içermemesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Riyad’ın Pakistan ile yaptığı güvenlik anlaşmalarının bunun bir nedeni olabileceğini öne sürdü.

HAMAS VE KÖRFEZ İLİŞKİLERİ

El-Ciyusi, Suudi Arabistan ve BAE’nin Erdoğan’ın turuna dahil edilmemesinin diğer bir nedeninin, Türkiye ve Katar’ın Hamas ile ilişkilerinin Riyad ve Abu Dabi’ye kıyasla daha iyi olmasından kaynaklandığını ifade ediyor. Zira hem Suudi Arabistan hem de BAE için Gazze’nin sivil yönetime devri ve direniş silahları meselesi büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Gazze savaşında Suudi ve Emirlik arabuluculuğunun devre dışı kalması da Erdoğan’ın turunun kapsamını etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

KATAR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN DERİNLİĞİ

Kuveyt merkezli El Cerida gazetesi, “60 yılı aşkın süredir devam eden Katar-Türkiye ilişkileri, karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve yakın iş birliğinin köklü temelleri üzerine inşa edilmiştir” ifadeleriyle iki ülke arasındaki güçlü bağlara dikkat çekiyor. Haberde, Erdoğan’ın İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük gerilim nedeniyle geçen Haziran ayında Kuveyt ziyaretini iptal ettiği de hatırlatıldı.

Katar-Türkiye ilişkileri son on yılda önemli bir güç kazanmış; 2014’te imzalanan savunma anlaşması, 2017 Körfez İşbirliği Konseyi krizi sırasında Türk askerlerinin Doha’ya konuşlandırılması ve Halid bin Velid Askerî Üssü’nde ortak komuta merkezinin açılması bu ittifakın somut örnekleri arasında gösteriliyor.

EKONOMİK YATIRIM VE İŞ BİRLİĞİ

Umman merkezli Al Watan gazetesi, “Mevcut dostane ilişkilerin bir yansıması olarak Türkiye Cumhurbaşkanı yarın Umman Sultanlığı’na resmî bir ziyaret başlatıyor” başlığıyla verdiği haberde, ziyaretin amacını “İki ülke arasındaki tarihi ve yakın bağların önemini yansıtan ekonomik ve yatırım işbirliği ufukları açmak ve ilişkileri geliştirmek” olarak duyurdu. Umman, bölgesel meselelerde tarafsız bir rol oynayan ve kendi ağırlığıyla dikkat çeken bir ülke olarak lanse ediliyor.