Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirmişti: 1 polis daha hayatını kaybetti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki mitingi sonrasında koruma ekibinin geçirdiği trafik kazasında yaralanan 1 polis daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis İlker Duran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Duran ile birlikte kazada ölü sayısı 2’ye çıktı. Aynı kazada polis Fırat Der de hayatını kaybetmişti.