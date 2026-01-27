Erdoğan'ın koruma ordusuna yıllık 146 bin emekli maaşı harcandı

Cumhurbaşkanlığı koruma hizmetlerini yürüten Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı harcamaları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre daire, yıl boyunca toplam 2 milyar 932 milyon 739 bin 458 TL harcama yaptı.

GÜNLÜK 476 EMEKLİ MAAŞI

Halk TV'de yer alan habere göre bu rakam, aylık ortalama 8 milyon 34 bin 902 TL’lik bir gider anlamına geliyor. Hesaplamalara göre söz konusu tutar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korunması için günlük yaklaşık 290 asgari ücret harcandığını ortaya koyuyor. Ayrıca bu tutar yaklaşık 401 en düşük emekli aylığına denk geliyor

Koruma harcamalarındaki artış, önceki yıllarla karşılaştırıldığında da belirgin bir tablo ortaya koyuyor. 2024’ün aynı döneminde yapılan harcama 2 milyar 291 milyon 140 bin 993 TL olarak kayıtlara geçmişti. 2020’de ise sadece 263,1 milyon TL idi.