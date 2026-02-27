Erdoğan'ın korumaları için bir ayda 451 milyon TL harcandı!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ordusu için 2026’ın ilk ayında yapılan harcama belli oldu.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, Ocak ayından Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı 451 milyon TL’lik harcamaya imza attı.

Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, yine Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimin harcamalarını da geride bıraktı.

HARCAMA KATLANARAK ARTIYOR

Yıllara göre katlanarak artan koruma giderleri şöyle:

2020: 263,1 milyon TL

2021: 306 milyon TL

2022: 526,1 milyon TL

2023: 1 milyar 77 milyon TL

2024: 2 milyar 291 milyon TL

2025: 2 milyar 932 milyon TL

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."

Uzun yıllardır Erdoğan’ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oluyor. Erdoğan’ın helikopterler tarafından da korunan konvoyunun gezdiği şehirlerde trafik kilitleniyor, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletiliyor.