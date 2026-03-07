Erdoğan'ın küstüğü arkadaşından öğrenci yurdu: Okulun adı dikkat çekti

İstanbul Valiliği İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne öğrenci yurdu inşa edileceğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Öğrenci Yurdu inşa ediyoruz. Protokolü, “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hâli” projemiz kapsamında, Valiliğimiz ve Tay Grup Şirketleri arasında imzalanan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nun temeli atıldı."

Açıklamada Vali Davut Gül'ün Tay Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı (FEBVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mesut Toprak’a teşekkür ederek temeli atılan öğrenci yurdunun İstanbul'a hayırlı olmasını dilediği aktarıldı.

ERDOĞAN'IN OKUL ARKADAŞI

Mesut Toprak aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da okul arkadaşı. Toprak'ın adı Zeytinburnu'nda yükselen 16/9 adlı projeyi inşa ettikten sonra gündeme gelmişti.

Tarihi Yarımada'nın silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki toplayan 16/9 projesine tepkisini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılında “Sahibiyle konuştum. (Mesut Toprak) Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti.

Ancak, 2017 yılında Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nin binasını da yine Tay Grup yapmıştı. Bu hareket "barışma hediyesi" olarak yorumlanmıştı.