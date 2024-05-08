Erdoğan'ın makam odası saray gibi

Milyonlarca lira harcanan ve “kaçak saray” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Milyonlarca lira harcanan ve “kaçak saray” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin fotoğrafları ortaya çıktı.



Saray’ın inşaat işlerini yapan bir şirket, internet sitesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devasa makam odasının fotoğraflarını yayımladı.

Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Kaçak Saray, Ankapark ve yollar gibi işlemlere dayanak gibi gösterilen mahkeme kararı ile ilgili Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’nin 2014 yılı Mart ayında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

O dönem başbakan olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Gücünüz yetiyorsa gelin yıkın" demişti.