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Erdoğan'ın makam odası saray gibi

Milyonlarca lira harcanan ve “kaçak saray” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Güncel
  • 08.05.2024 19:51
  • Giriş: 08.05.2024 19:51
  • Güncelleme: 08.05.2024 20:02
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın makam odası saray gibi

Milyonlarca lira harcanan ve “kaçak saray” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin fotoğrafları ortaya çıktı. 


Saray’ın inşaat işlerini yapan bir şirket, internet sitesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devasa makam odasının fotoğraflarını yayımladı. 

Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Kaçak Saray, Ankapark ve yollar gibi işlemlere dayanak gibi gösterilen mahkeme kararı ile ilgili Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’nin 2014 yılı Mart ayında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

O dönem başbakan olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Gücünüz yetiyorsa gelin yıkın" demişti.

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