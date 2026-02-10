Erdoğan'ın mektup arkadaşı Burak Soylu tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis operasyonunda tutuklanan ve Erdoğan'ın mektup arkadaşı olarak da bilinen Burak Soylu tahliye edildi.

Halk TV'de yer alan habere göre yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektup arkadaşı olarak tanınan Burak Soylu'nun tahliye edildiği ortaya çıktı.

Soylu, 21 Ocak'ta kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarıyla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.