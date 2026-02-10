Giriş / Abone Ol
Erdoğan'ın mektup arkadaşı Burak Soylu tahliye edildi

Kamuoyunda Erdoğan'ın mektup arkadaşı olarak bilinen ve yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Burak Soylu tahliye edildi.

Güncel
  • 10.02.2026 22:48
  • Giriş: 10.02.2026 22:48
  • Güncelleme: 10.02.2026 23:05
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis operasyonunda tutuklanan ve Erdoğan'ın mektup arkadaşı olarak da bilinen Burak Soylu tahliye edildi.

Halk TV'de yer alan habere göre yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektup arkadaşı olarak tanınan Burak Soylu'nun tahliye edildiği ortaya çıktı.

Soylu, 21 Ocak'ta kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarıyla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

